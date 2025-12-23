В научном институте при правительстве раскритиковали запрет иностранной электронной почты

Требование запретить авторизацию на российских сайтах по иностранной электронной почте ограничивает конституционные права граждан. К такому выводу пришли в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России (ИЗиСП), передают «Ведомости». При этом в ИЗиСП «с учетом высказанных замечаний» поддержали пакет поправок, в который эта мера включена.

Ограничение на использование электронной почты, зарегистрированной в иностранных доменных зонах (.com, .net, .org и др.), «создает необоснованные препятствия для доступа граждан к информации и пользованию услугами российских интернет-ресурсов», считают в ИЗиСП. Согласно заключению института, это противоречит четвертой части 39-й статьи Конституции РФ, гарантирующей право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любыми законными способами.

Также эксперты отмечают возможный конфликт с ч. 1 ст. 8 Конституции, которая гарантирует единство экономического пространства, поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности. В институте посчитали, что предлагаемые изменения принуждают граждан заключать договоры с конкретными поставщиками услуг электронной почты, чтобы сохранить доступ к информационным ресурсам.

Предлагаемые поправки вошли во второй пакет мер по защите россиян от мошенников. Законопроект разработали Минцифры. В документе указано, что правительство сможет устанавливать случаи, в которых авторизация сайтах допустима только по «российской» электронной почте. Перечень таких ресурсов в документе не определен