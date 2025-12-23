Трамп: переговоры с РФ и Украиной идут нормально
Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду на успех дипломатических усилий.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters
«Переговоры по Украине и России продолжаются. Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально... Я надеюсь, что нам это удастся. Я думаю, что они все устали от войны. Все устали от войны. Она должна прекратиться»,— сказал господин Трамп.
21-22 деабря прошли российско-американские переговоры по мирному плану США. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встречался с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Господин Дмитриев назвал переговоры конструктивынми, а также допустил, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рождение мира в Майами».