Трамп: переговоры с РФ и Украиной идут нормально

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду на успех дипломатических усилий.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

«Переговоры по Украине и России продолжаются. Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально... Я надеюсь, что нам это удастся. Я думаю, что они все устали от войны. Все устали от войны. Она должна прекратиться»,— сказал господин Трамп.

21-22 деабря прошли российско-американские переговоры по мирному плану США. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встречался с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Господин Дмитриев назвал переговоры конструктивынми, а также допустил, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве.

