Заинтересовавший Бастрыкина мост в Ярославской области отремонтируют

Администрация Некоузского округа примет в собственность разрушающийся мост через реку Ильдь у деревни Гнетнево и планирует провести ремонтные работы. Об этом сообщил глава округа Григорий Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Петров Фото: Григорий Петров

За последние два месяца председатель СК России Александр Бастрыкин дважды интересовался ситуацией с мостом: в октябре он поручал провести проверку, а в декабре — настаивал на возбуждении уголовного дела.

Как пояснил господин Петров, построенная хозяйственным способом переправа — не основной проезд через Ильдь, основной находится в селе Новый Некоуз. Сам мост не эксплуатируется общественным и школьным транспортом, а также не ведет к социально значимым объектам. По словам главы округа, в последние два года нагрузки на мост увеличились из-за ремонтов нефтепроводов и проезда большегрузов лесозаготовителей.

Для поддержания объекта в проезжем состоянии летом там заменили железобетонные плиты за счет внебюджетных средств и выполнили подсыпку подъездов к сооружению, которые являются муниципальными. В этом году специалисты провели обследование сооружения и выяснили, что мост — не аварийный, но требует ремонта и установки ограждений.

«Рекомендовано в первую очередь провести работы по ремонту или замене плит проезжей части с их поперечным объединением, а также устройство безопасного ограждения. Сроки ремонта определятся после регистрации моста и постановки его на учет»,— написал Григорий Петров на своей странице «Вконтакте».

Алла Чижова