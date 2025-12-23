В Ярославской области замедлилась инфляция

В Ярославской области в ноябре 2025 года годовая инфляция снизилась и составила 7,54% после 8,49% месяцем ранее. В целом по стране — 6,64%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В ноябре продовольственные товары подорожали на 0,90% к октябрю. Заметнее всего цены выросли на плодоовощную продукцию, особенно на огурцы. Второй месяц дорожали яйца, но за последние 12 месяцев в регионе они подешевели на 22,55%. Также снизились цены на сахар.

Непродовольственные товары подорожали на 0,13% к октябрю. В ноябре выросли цены на компьютеры и медицинские товары, но подешевела обувь.

Больший рост цен показала сфера услуг — на 1,46% к октябрю. В ноябре подорожали медицинские услуги из-за увеличившихся издержек на закупку сырья и оборудования, аренду помещений и зарплаты сотрудникам. Выросла стоимость проезда в городском автомобильном транспорте: спросом пользовалось такси, перевозчики перекладывали возросшие затраты на горюче-смазочные материалы и запчасти в цены.