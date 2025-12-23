Умар Кремлев купил 40% в компании, управляющей салонами красоты

АО «УНК Холдинг» бизнесмена Умара Кремлева вошло в капитал ООО «Азия Групп», которое занимается предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты. Доля господина Кремлева составила 40%, следует из данных СПАРК, с которыми ознакомился «Ъ». Партнером по сделке выступила Мария Семенова, связанная с сетью премиальных салонов Asia Beauty Spa. Представители сторон оперативно «Ъ» ситуацию не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Для Умара Кремлева, ключевой актив которого — автодилер «Рольф», это первая инвестиция в beauty-сегмент. Во время диверсификации активов (30-40 млрд руб.) бизнесмен вложился в производство БАДов под брендом Ipsum.

Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова пояснила «Ъ», что в beauty-сегменте «выше средний чек, более понятная модель возврата инвестиций и другой уровень регулирования». При этом, по ее словам, классический рынок салонов красоты остается низкомаржинальным и кадрово-зависимым, со средней рентабельностью не выше 10%. Директор по франчайзингу сети «Пальчики» Светлана Хапаева оценила показатель в 10-20%.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвестор поправит прическу».