Тина Канделаки раскрыла уровень инфляции в продакшене за 2025 год

Производственная инфляция в продакшене составила 10% в 2025 году. Такую оценку привела в интервью «Ъ» гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки. В следующем году она прогнозирует еще больший рост цен в сегменте производства контента.

Тина Канделаки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тина Канделаки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Эти 10% — это то, что уже является неоспоримой частью производства, которую мы вынуждены принимать»,— сказала госпожа Канделаки. В этих условиях телеканал пытается увеличивать хронометраж реалити-шоу и запускать франшизы, добавила гендиректор ТНТ.

Одной из причин роста цен Тина Канделаки назвала увеличение числа оригинальных проектов на рынке. «Просто нет людей, которые могут позволить себе такое число подписок,— считает Тина Канделаки.— Смысл хорошего телевизионного продукта — в формировании полноценной франшизы, которую можно повторять и ставить “марафонами”».

