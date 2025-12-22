Песков не смог объяснить слова Вэнса о прорыве в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не сможет трактовать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о «прорыве» в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения»,— сказал господин Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Сегодня Джей Ди Вэнс сообщил о достижении прогресса по урегулированию на Украине, комментируя встречу американских переговорщиков со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. Сам господин Дмитриев охарактеризовал переговоры как конструктивные.

Встречи прошли 20 и 21 декабря. С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

