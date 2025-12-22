Вице-президент США Вэнс заявил о прорыве на переговорах по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о достижении прогресса по урегулированию на Украине. Так он охарактеризовал прошедшую встречу американских переговорщиков со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Cheney Orr / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Cheney Orr / Reuters

«Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков,— рассказал господин Вэнс в интервью британскому UnHerd.— Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто».

Вице-президент подтвердил намерение США продолжать разрешение украинского конфликта путем переговоров. При этом точного ответа о завершении боевых действий в ближайшее время Джей Ди Вэнс не дал. «Я думаю, есть большая вероятность, что это произойдет, но также очень вероятно, что нет»,— заключил политик.

20 и 21 декабря в Майами прошли переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с Кириллом Дмитриевым. Спецпредставитель российского президента назвал встречу конструктивной.

Подробности — в материале «Ъ» «Рождение мира в Майами».