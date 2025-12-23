В Башкирии еще одно ДТП привело к гибели человека

В Чекмагушевском районе на трассе Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли лоб в лоб столкнулись Toyota и Kia Rio, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

По предварительной версии, накануне утром Toyota под управлением 47-летнего водителя выехала на встречную полосу и врезалась во встречную Kia. Скорая помощь доставила водителя и двоих пассажиров последнего автомобиля в больницу, третий пассажир Rio скончался на месте аварии.

Это уже третье ДТП за 22 декабря на территории Башкирии, обернувшееся гибелью участников дорожного движения. В Туймазинском районе погибла 20-летняя пассажирка Lada Priora, а в Альшеевском районе столкновение двух легковых машин с грузовиком привело к смерти четырех человек.

Идэль Гумеров