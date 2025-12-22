На трассе в Башкирии из-за столкновения трех машин погибло четыре человека

В Альшеевском районе в аварии с участием ВАЗ-2110, Mazda SX-5 и грузовика Shacman погибли четыре человека. Как сообщает глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, ДТП произошло утром на 105-м километре дороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки.

Среди погибших — три пассажира ВАЗ и один пассажир Mazda, они скончались до приезда кареты скорой помощи.

На место происшествия, помимо сотрудников полиции, выехали специалисты Управления Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД по Башкирии.

Идэль Гумеров