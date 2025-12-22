В ДТП под Туймазами погибла 20-летняя пассажирка

Возле села Старые Туймазы столкнулись Kia Sportage и Lada Priora. В аварии погибла 20-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, в ДТП также пострадал водитель 2002 года рождения.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, у Priora разбита передняя часть, а также правая сторона автомобиля (со стороны пассажирского сиденья). Sportage получил повреждения лобовой части.

Идэль Гумеров