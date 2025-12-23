Владельцев животных ждут ошейники и бирки

Депутатский законопроект об обязательном учете домашних животных с помощью ошейников, бирок или микрочипов поддержит правительство. На доработку базы данных Россельхознадзора, куда будут стекаться данные о питомцах, потребуется 67,5 млн руб.— депутатам следует учесть это в своих поправках, считают в Белом доме. Дополнительные затраты понесут и граждане, которым придется маркировать животных, но пока не ясно, сколько будет стоить процедура. Законопроект аналогичного содержания ранее подготовило и Минприроды — документ планируется внести в правительство только в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае принятия нового закона домашних животных посчитают по головам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В случае принятия нового закона домашних животных посчитают по головам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила 22 декабря проект положительного отзыва (есть у “Ъ”) на поправки к законам «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии». Предлагается ввести обязательный учет и маркировку домашних животных (прежде всего собак) за счет их владельцев. Законопроект внесли в Госдуму депутаты, входящие в межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства для защиты людей от нападения бездомных животных. Среди них — Нина Останина (КПРФ), Султан Хамзаев (ЕР), Шолбан Кара-оол (ЕР).

Перечень животных, подлежащих учету, утвердит правительство. Там же подготовят и подробный порядок учета питомцев, закрепив в документах возможные варианты маркировки (например, ошейники, бирки или микрочипы).

Собранные данные будут вноситься в существующую Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). В случае смены владельца сведения о принадлежности животного нужно будет обновлять.

В правительстве, поддержав поправки, указали на необходимость их доработки. В материалах не хватает «обоснования установления дополнительной финансовой нагрузки на граждан», которые должны будут за свой счет промаркировать животное (сколько будет стоить эта процедура, пока неизвестно). Систему ФГИС ВетИС нужно будет дорабатывать под новые требования и приобретать новые «вычислительные ресурсы» — это обойдется бюджету в 67,5 млн руб., это также должно быть учтено в материалах. В Белом доме считают, что нужно установить переходный период для новых правил, а также подробно описать, как объединить федеральную систему учета с существующими региональными.

Отдельное нарекание у чиновников вызвало отсутствие в законопроекте информации о том, кто будет контролировать соблюдение требований (о маркировке животных) и какие санкции последуют за нарушение.

Законопроект с почти аналогичным содержанием в конце сентября представило Минприроды для общественного обсуждения на regulation.gov.ru. Средняя стоимость процедуры маркирования, по оценкам ведомства, составит ориентировочно 2,49 тыс. руб. Документ, сообщили “Ъ” в министерстве, сейчас проходит согласование в «заинтересованных федеральных органах власти». Поправки должны быть внесены в правительство до мая 2026 года. Депутатский документ в Минприроды тоже поддерживают. «Решение о принятии того или иного законопроекта в нашей стране многоуровневое. Говорить о том, какой именно документ будет принят, пока преждевременно»,— говорят в министерстве.

Нина Останина пояснила “Ъ”, что свой собственный законопроект депутаты разработали из-за «промедлений Минприроды». «Когда этот документ (министерские поправки.— “Ъ”) дойдет до рассмотрения в Госдуме, полномочия нынешнего созыва уже завершатся. А мы хотели бы довести дело до конца в рамках текущей работы,— поясняет она существование нескольких версий поправок.— Чем быстрее будет принят такой закон, тем быстрее удастся решить проблему с безнадзорными животными и питомцами на самовыгуле».

Полина Ячменникова