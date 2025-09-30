Лапы и хвост зафиксируют в документах

Владельцев собак обяжут зарегистрировать своих питомцев в государственной информационной системе — такой законопроект подготовило Минприроды. Процедура будет бесплатной, но животное придется чипировать или оставить на нем визуальную метку — за счет хозяина. Чиновники рассчитывают, что это поможет при поиске потерявшихся животных, а также снизит численность бездомных особей. Опрошенные “Ъ” зоозащитники поддерживают инициативу и надеются на ее скорое принятие. В Госдуме опасаются, что этот процесс может затянуться, поэтому подготовили свой аналогичный законопроект.

Минприроды представило для общественного обсуждения поправки к закону №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Они вводят государственное регулирование учета и маркировки домашних питомцев. Согласно проекту, опубликованному 26 сентября, сведения о животных-компаньонах будут заноситься в уже существующую Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). В случае смены владельца данные о принадлежности животного нужно будет обновлять.

Передавать сведения во ФГИС ВетИС будут государственные и аккредитованные частные ветклиники и ветеринары. Учет животного в системе будет бесплатным, но его необходимо будет промаркировать — ввести информационный чип или оставить визуальную метку. Эту процедуру владельцам придется оплатить из личных средств. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что средняя стоимость такой маркировки составляет примерно 2490 руб. за одного животного. Подробности процедуры и конкретные способы маркирования будут прописаны в подзаконных актах Минприроды.

Также ведомство должно будет разработать перечень видов домашних животных, маркировка которых станет обязательной. Информация о других питомцах будет внесена в базу по желанию владельцев. В Минприроды пояснили, что законопроект в первую очередь нацелен на учет собак. «Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных»,— уверены там. Планируется, что обязательному учету и маркировке будут подлежать все собаки независимо от размеров и пород, рассказали “Ъ” в министерстве. Возможно, перечень видов животных и будет расширен, но только после анализа правоприменительной практики, сообщили в ведомстве.

Отсутствие актуальных сведений о собаке в государственной базе повлечет административную ответственность по ст. 8.52 КоАП («Несоблюдение требований к содержанию животных»; физическим лицам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.). Планируется, что следить за исполнением поправок будут уполномоченные регионами органы.

«Все зоозащитное сообщество категорически приветствует этот законопроект и поддерживает его,— заявила “Ъ” эксперт альянса "Благополучие животных" Анна Фельдман.— Это самый первый шаг, который должен быть сделан, если мы хотим создать работающую систему обращения с животными в стране». Она согласна, что именно из-за отсутствия контроля над «владельческими животными» увеличивается популяция бездомных собак. «Покусы гражданам в 90% случаев наносят именно владельческие особи»,— подчеркнула госпожа Фельдман.

В беседе с “Ъ” эксперт добавила, что маркировку можно было бы сделать бесплатной для граждан, так как себестоимость чипов невысока: «Однако согласование бюджетных расходов — это отдельная сложная тема. Она может затормозить законопроект, что в нынешних условиях гораздо хуже и принесет больше вреда, чем пользы». Также госпожа Фельдман обратила внимание на некоторые практические моменты реализации инициативы: «Необходимо предусмотреть период амнистии и мораторий на применение штрафных санкций. Еще нужно будет наладить выездную регистрацию в труднодоступных районах, и регионам потребуется изыскать средства для проведения такой работы».

Отметим, что регионы и сейчас могут ввести у себя обязательную регистрацию домашних животных — это прописано в том же федеральном законе. Но на сегодняшний день этой возможностью воспользовалось только 20 регионов. Новый законопроект о федеральном учете был разработан в соответствии с поручением президента, опубликованным весной 2021 года. Минприроды еще до декабря 2021 года должно было ввести систему учета домашних питомцев, а также разработать мониторинг состояния популяций безнадзорных животных. Однако этого так и не произошло. Представители ведомства не раз заявляли, что готовят «комплексный законопроект», но он постоянно «зависал на разных этапах обсуждения».

В феврале 2025 года Госдума раскритиковала Минприроды за промедление. Спикер Вячеслав Володин поручил создать отдельную рабочую группу «по совершенствованию законодательства для защиты людей от нападения бездомных животных» (см. “Ъ” от 27 февраля). Сейчас в группу входят 43 депутата из 4 фракций, они разработали 20 законопроектов. Из них семь уже внесены в парламент, а один — о запрете пьяным гражданам и детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород — даже принят в первом чтении. Глава рабочей группы Нина Останина (КПРФ) отметила в разговоре с “Ъ”, что депутаты увидели «хоть какие-то действия со стороны Минприроды», только когда отправили коллективное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину «с жалобами на ведомство». «После этого три депутата из нашей группы стали сотрудничать с Минприроды, однако работа идет медленно. Нынешний законопроект выставлен только на общественное обсуждение, и неизвестно, когда дойдет до Госдумы»,— посетовала госпожа Останина. По ее словам, законопроект об обязательном учете и маркировке животных является «основой для действия остальных поправок, ужесточающих контроль за содержанием и выгулом животных». Поэтому, добавила она, рабочая группа разработала аналогичные поправки о регистрации домашних животных и внесла их на рассмотрение в Госдуму вечером 29 сентября.

Полина Ячменникова