Перед участниками саммита СНГ в Эрмитажном театре выступили Расторгуев, Крутой и Shaman

Участники саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге обедали в Эрмитажном театре. Перед ними выступили несколько крупных российских артистов, которых, как рассказал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, привезли из Москвы отдельным бортом.

Среди прибывших на саммит исполнителей — Николай Расторгуев, Игорь Крутой, Таисия Повалий, Наташа Королева и Игорь Николаев, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Михаил Турецкий, Александр Маршал и Shaman (Ярослав Дронов). Он начал концерт песней «С чего начинается Родина».

Саммит стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге 22 декабря. В мероприятиях участвовали руководители Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Президент России Владимир Путин провел гостям саммита экскурсию по Эрмитажу.

