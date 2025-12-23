Промышленники загадали ставку

Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН опубликовал результаты ежеквартального опроса представителей промышленности о том, при какой ключевой ставке, по их мнению, может начаться значимый рост спроса на продукцию, ее выпуска, инвестиций и заимствований. Впервые эти вопросы были заданы респондентам в августе этого года, во второй раз — сейчас, в декабре. Напомним, на заседании 19 декабря ЦБ снизил ключевой индикатор на 50 базисных пунктов, до 16% (см. “Ъ” за 20 декабря).

В августе промышленники сообщали, что для начала существенного роста инвестиций в секторе необходимо снижение ставки до 10–11% годовых. В декабре они несколько скорректировали свои оценки — теперь часть предприятий готовы начать активнее инвестировать и при ставке в 12–13% (см. график). Об этом в конце года заявили 15% опрошенных. Значение показателя, близкое к текущему — от 14% до 16,5%,—способно стимулировать капвложения только у 3% предприятий. В случае же снижения ставки до 7% намерения инвестировать появятся уже у двух третей (67%) производств.

«Такой пересмотр предприятиями инвестиционных намерений в зависимости от величины ключевой ставки связан, скорее всего, с инвестиционным кризисом в российской промышленности. К ноябрю 2025 года баланс инвестиционных планов предприятий опустился до худших значений со времен кризиса 2008–2009 годов, превзойдя даже антирекорд "официального" кризиса 2015–2016 годов»,— фиксируют авторы исследования.

Аналогичная корректировка оценок коснулась и максимальной величины ключевой ставки, с которой промышленность готова перейти к значимым заимствованиям. Теперь ее верхний порог также находится в интервале 12–13%, а при снижении ставки до 7% начать кредитоваться готовы 60% респондентов. «Пока условия кредитования промышленности не претерпели, по оценкам предприятий, существенных изменений. После июльского локального (со времен кризиса 2008–2009 годов) минимума в 31% нормальная доступность кредитов выросла к октябрю до 38%, но затем снизилась в декабре до 33%»,— фиксируют в ИНП РАН.

Наконец, представления предприятий о величине ключевой ставки, с которой может начаться существенный рост спроса и выпуска, к концу года по сравнению с августом не изменились — это интервал 12–13%. Отметим, что немалая часть респондентов полагают, что от величины ключевой ставки не зависят их перспективы роста (так ответили 34% опрошенных), инвестиций (40%), займов (40%), спроса и выпуска (41%).

Артем Чугунов