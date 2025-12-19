До 16 и ниже

Предстоящее повышение НДС, выросшие инфляционные ожидания и ускорение корпоративного кредитования не позволили ЦБ снизить ключевую ставку более чем на 0,5 процентного пункта, несмотря на заметно замедлившиеся в ноябре—декабре темпы прироста цен. Установление новой ставки на уровне 16% закрепляет осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики в условиях неопределенности развития экономической и геополитической ситуации.

По итогам заседания совета директоров 19 декабря Банк России сделал еще один осторожный шаг на пути постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ставки еще на 50 базисных пунктов, с 16,5% до 16% годовых, стало уже пятым в этом году: после сокращения на один процентный пункт в июне, на два — в июле, еще на один — в сентябре и на полпункта — в октябре. Хотя такое решение, судя по опросам, ожидалось значительной частью аналитиков, многие (воодушевленные неожиданно низкими показателями недельной инфляции в последние три недели) вновь ждали большего — снижения ставки на 100 и даже на 150 базисных пунктов.

Как выяснилось после заседания, большее снижение действительно рассматривалось в качестве одного из трех вариантов: неизменность ставки, снижение на 0,5 процентного пункта и на 1 пункт. В итоге был выбран средний вариант. Не менять ставку на фоне того, что годовая инфляция с прошлого заседания ЦБ сократилась сильнее ожиданий самого регулятора (с 8,2% до 5,8%), было бы странно. С другой стороны, снижение на один пункт на фоне целого набора проинфляционных факторов тоже выглядело бы преждевременным.

Факторы эти известны.

Это прежде всего запланированное на 1 января повышение ставки НДС с 20% до 22% и индексация тарифов ЖКХ, которые неизбежно вызовут хоть и разовый (как ожидает ЦБ), но все же всплеск цен.

Второй момент, вызывающий тревогу у регулятора,— вновь выросшие (в том числе из-за повышения налогов) инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса (см. “Ъ” за 18 декабря).

И такая разнонаправленность (инфляция — вниз, ее ожидания — вверх), признала глава Банка России Эльвира Набиуллина, «осложняет оценку ситуации» — именно вокруг этой темы велась существенная часть дискуссии на совете директоров.

Собственно, такой разнонаправленностью по большей части и объясняется осторожность ЦБ — на фоне «разъякоренных», то есть высоких ожиданий, преждевременное смягчение ДКП может обернуться всплеском инфляции. Впрочем, и в главном локальном завоевании ЦБ — снижении темпов роста цен в ноябре — уверенности у самого регулятора нет. Как отметила Эльвира Набиуллина, судить по одному месяцу преждевременно. Во многом замедление произошло за счет товаров, цены на которые обычно сильно колеблются (овощи и фрукты, бензин).

Еще один проинфляционный риск — ноябрьское ускорение корпоративного кредитования, закономерно выросшего благодаря снижению ставок. Меньшими темпами, но тоже растут ипотечные и автозаймы. «Если ускорение кредитования и, соответственно, денежной массы будет чрезмерным, это может препятствовать возвращению экономики к сбалансированной траектории и давить на цены»,— пояснила опасения регулятора Эльвира Набиуллина.

Отметим, что рискам со стороны дефицитного бюджета на этот раз ЦБ внимания не уделил, отметив в релизе по итогам заседания лишь то, что «Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики». Нет в публичных текущих сценариях регулятора и темы возможных мирных переговоров по Украине — отмечена лишь «геополитическая напряженность» как «значимый фактор неопределенности».

Сигнал о своих будущих действиях ЦБ по итогам заседания оставил неопределенным: «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». При этом, следуя тактике не давать излишне оптимистичных прогнозов, Эльвира Набиуллина предупредила рынки, что снижения ставки «в режиме автопилота» не будет — то есть на следующих заседаниях в зависимости от меняющейся ситуации в смягчении ДКП возможны и паузы.

