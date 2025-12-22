Молодой форвард «Локомотива» Егор Сурин внесен в список травмированных

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Егор Сурин внесен в список травмированных. Соответствующая информация отражена на сайте КХЛ.

Егор Сурин

Фото: ХК «Локомотив» Егор Сурин

Фото: ХК «Локомотив»

Характер травмы Сурина, как и время ее получения, неизвестны. В том же списке с октября остается защитник Андрей Сергеев. Однако 15 декабря он впервые вышел на лед после травмы, а 22 декабря — приступил к тренировкам в общей группе.

23 декабря «Локомотив» встретится с «Адмиралом» из Владивостока в Ярославле.

По данным на вечер 22 декабря ярославская команда занимает первое место на Западе и третье — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова