Молодой форвард «Локомотива» Егор Сурин внесен в список травмированных
Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Егор Сурин внесен в список травмированных. Соответствующая информация отражена на сайте КХЛ.
Егор Сурин
Фото: ХК «Локомотив»
Характер травмы Сурина, как и время ее получения, неизвестны. В том же списке с октября остается защитник Андрей Сергеев. Однако 15 декабря он впервые вышел на лед после травмы, а 22 декабря — приступил к тренировкам в общей группе.
23 декабря «Локомотив» встретится с «Адмиралом» из Владивостока в Ярославле.
По данным на вечер 22 декабря ярославская команда занимает первое место на Западе и третье — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.