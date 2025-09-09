Иноагента убрали с Рублевки

Недвижимость на 247 млн руб., включая особняк на Рублевке и земельные участки недалеко от резиденции президента «Ново-Огарево», изъята судом у бывшего следователя СКР Кирилла Качура (признан в России иноагентом) и аффилированных с ним лиц. Находящийся в международном розыске лейтенант юстиции обвиняется по восьми статьям УК, среди которых организация преступного сообщества и получение взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Качур (признан иноагентом)

Фото: @kirill_kachur (признан иноагентом) Кирилл Качур (признан иноагентом)

Фото: @kirill_kachur (признан иноагентом)

Дорогомиловский суд столицы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства недвижимость экс-следователя Главного управления СКР по Московской области Кирилла Качура, признанного иноагентом, а также аффилированных с ним лиц на 247 млн руб. По данным надзора, в отдел кадров по месту работы он представил сведения о доходах и имуществе за 2013 год на 26,4 млн руб.

Среди изъятого квартира (кадастровая стоимость почти 58 млн руб.) и нежилые помещения в Москве на Минской улице, а также несколько земельных участков и домов в городском округе Одинцово Подмосковья. Самый дорогой из них, площадью почти 1800 кв. м, расположен на Рублевке, недалеко от резиденции президента «Ново-Огарево» в деревне Калчуга. Зарегистрирована недвижимость на 16-летнюю родственницу ответчика.

Все это имущество было выявлено Генпрокуратурой, надзиравшей за расследованием уголовного дела в отношении 35-летнего лейтенанта юстиции и иноагента Кирилла Качура.

Последний проходил службу в подмосковном СКР в период с марта 2013 по июль 2014 года. Все инкриминированные ему центральным аппаратом ведомства деяния фигурант совершил за довольно короткий промежуток времени.

В частности, ему вменяется организация преступного сообщества, покушение на особо крупное мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и четыре эпизода покушения на получение взяток, столько же эпизодов привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконных задержаний и заключения под стражу, а также фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а также заведомо ложные показания потерпевшего (ч. 1 ст. 210, ч. 5 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 299, ч. 3 ст. 301, ч. 3 и 4 ст. 303 и ч. 2 ст. 307 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, уволившись из СКР, обвиняемый создал ОПС, которое с привлечением следственных органов, полицейских, сотрудников ФСБ, бизнесменов и адвокатов организовывало посадки предпринимателей, а потом вымогало взятки за их освобождение, а также совершало мошенничества с целью рейдерского захвата их имущества. В частности, именно иноагент Кирилл Качур, по версии следствия, выступал инициатором уголовного преследования владельцев и топ-менеджеров известной IT-компании Merlion и основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, у которых его сообщники потом вымогали миллиардные суммы за прекращение уголовного преследования.

В январе 2022 года бывший следователь и решальщик, скрывающийся сейчас в Черногории, был заочно обвинен в совершении этих и целого ряда других преступлений, объявлен в федеральный, а затем и международный розыск, заочно арестован Басманным райсудом, а в 2023 году признан решением Минюста иноагентом.

Дело в том, что, находясь в бегах, мошенник занялся политикой, активно критикуя с использованием различных информационных ресурсов действия властей России.

Предположительно, в ОАЭ скрываются помогавшие решальщику следователь СКР Алексей Неснов и юрист Василий Пашкевич. А целый ряд их сообщников, включая адвоката Вадима Лялина и бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко, уже осуждены на сроки 5 лет и 6 месяцев и 22 года.

Еще одно уголовное дело, по которому проходят бывшие оперативники ФСБ и следователи, включая руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве Сергея Ромодановского (сын экс-главы ФМС генерала Константина Ромодановского), слушается в 235-м гарнизонном военном суде.

Олег Рубникович