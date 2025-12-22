В Петербурге ограничивают мобильный интернет из-за саммита ЕАЭС

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на сбои в работе интернета, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. В городском комитете по информатизации и связи заявили, что интернет в Ценральном районе города отключают, чтобы обеспечить безопасность саммита ЕАЭС и встречи лидеров стран СНГ.

За час поступило 150 жалоб на качество соединения, за сутки — 2264. По оценке сервиса, сбой затронул примерно до 115 тыс. человек.

Накануне в городе проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета. Жители города также сообщали об отключениях интернета.

Артемий Чулков