Петербуржцы жалуются на сбои в работе интернета на фоне подготовки к саммиту ЕАЭС

С утра 21 декабря Санкт-Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Downdetector Фото: Downdetector

За последний час поступило 102 жалобы, за сутки — 1560. По оценке сервиса, сбой затронул примерно 70 тыс. человек. Некоторые пользователи пишут, что не работают в том числе сайты и приложения из «белого списка».

Сегодня в Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента РФ Владимира Путина. Там планируют обсудить повестку ЕАЭС, углубление интеграции и развитие единого рынка, а также утвердить ряд документов. На 22 декабря в Петербурге назначена традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.

Артемий Чулков