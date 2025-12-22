Правительство подтвердило уход Михаила Барщевского с поста полпреда в КС и ВС

Михаил Барщевский будет освобожден от должности полпреда правительства РФ в высших судах с 26 декабря. Это следует из распоряжения Белого дома, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Михаил Барщевский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Михаил Барщевский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Освободить Барщевского Михаила Юрьевича с 26 декабря 2025 года от должности полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном суде (КС) Российской Федерации и в Верховном суде (ВС) Российской Федерации в связи с выходом на пенсию»,— сказано в документе.

Как сообщал “Ъ”, об уходе с поста представителя правительства в высших судах господин Барщевский, занимавший эту должность с мая 2001 года, объявил 18 декабря во время открытого заседания КС. Он пояснил “Ъ”, что подал в отставку в связи с достижением предельного для чиновника возраста (27 декабря ему исполняется 70 лет) и планирует вернуться к адвокатской деятельности. Кроме того, господин Барщевский продолжит заниматься театром «Неформат», основателем и художественным руководителем которого является уже несколько лет.

Михаил Спиридонов