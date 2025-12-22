Universal Pictures показала первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Киностудия Universal Pictures представила первый трейлер фильма «Одиссея». Это экранизация эпоса древнегреческого поэта Гомера в прочтении режиссера Кристофера Нолана.

В видеоролике показано, как армия заглавного героя Одиссея (Мэтт Деймон) терпит кораблекрушение, после чего он пытается вернуться домой в Итаку. Одиссей проходит по суше, сражается с водной стихией и чудовищами в пещерах.

Жену Одиссея Пенелопу в картине сыграла Энн Хэтэуэй, его сына Телемаха — Том Холланд. Также в фильме участвуют Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Миа Гот, Бен Сэфди, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

Сценарий для «Одиссеи» Кристофер Нолан написал вместе с женой Эммой Томас. При съемках фильма использовали инновационную технологию IMAX. Мировая премьера запланирована на 17 июля 2026 года.

Последний вышедший в кино фильм Нолана — драма «Оппенгеймер» (2023) о жизни создателя ядерной бомбы. Кинолента получила семь премий «Оскар».

Подробнее об «Одиссее» — в материале «Ъ» «Голливуд приплыл в Элладу».