Рябков пообещал зеркальный ответ РФ на испытания США ядерного оружия

Россия ответит зеркально на возобновление США испытаний ядерного оружия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господин Рябков отметил решимость Москвы в ответ на «двусмысленные заявления» о потенциальном расширении ядерных испытаний со стороны Вашингтона. «Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально»,— сказал замглавы МИДа на дискуссии в клубе «Валдай».

При этом, добавил Сергей Рябков, Россия продолжает продвигать идею о предсказуемости и сдержанности в области стратегического вооружения. По его словам, США на предложения РФ по ДСНВ, который истекает в феврале 2026 года, предметно не отреагировали.