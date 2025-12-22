Рябков: США предметно не отреагировали на предложение по ДСНВ

Россия так и не получила предметной реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Россия объективно готова к тому, чтобы гарантированно обеспечивать свою национальную безопасность, прежде всего — за счет дальнейшего повышения надежности и эффективности осуществляемого нами сдерживания и, соответственно, поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер»,— сказал Сергей Рябков на дискуссии в клубе «Валдай».

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Дональд Трамп заявил, что «это звучит как хорошая идея». Однако в дальнейшем он этот вопрос публично не комментировал.

Лусине Баласян