Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за нападение с топором на бывшую жену

Одинцовский городской суд Московской области приговорил к одному году условно с испытательным сроком в год бывшего министра торговли Подмосковья и бизнесмена Михаила Хубутию. Его признали виновным в причинении телесных повреждений средней тяжести бывшей жене Юлии Ван. Об этом сообщило «РИА Новости».

Бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Адвокат потерпевшей Кристина Высоцкая рассказала агентству, что такой приговор вынесли из-за заявления госпожи Ван о том, что она не возражает против вынесения мягкого приговора. Защитница отметила, что это было «актом милосердия» со стороны пострадавшей.

Помимо причинения вреда здоровью, ему также вменяли покушение на убийство. Утверждалось, что бизнесмен во время ссоры ударил свою жену обухом топора. В результате у нее диагностировали закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей. Позже Юлия Ван рассказала, что супруг регулярно угрожал ей.

Первоначально экс-министр назвал «бредом собачьим» сообщения об угрозах бывшей жене. В мае фигурант написал явку с повинной и признался в нападении на госпожу Ван. 17 мая Михаила Хубутию отправили под домашний арест.

Никита Черненко