Бывший тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Деян Станкович назначен на пост главного тренера белградского футбольного клуба «Црвена Звезда». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Срок соглашения с 47-летним специалистом не разглашается. В турнирной таблице чемпионата Сербии «Црвена Звезда» занимает второе место, набрав 45 очков в 20 матчах. От лидирующего белградского «Партизана» команда отстает на один балл.

Ранее Деян Станкович уже руководил «Црвеной Звездой». Он занимал этот пост с 2019 по 2022 год. Под его руководством клуб трижды выиграл чемпионат Сербии и завоевал два кубка страны.

Последним местом работы Деяна Станковича был московский «Спартак», который он возглавлял с мая 2024 года по ноябрь 2025-го. Сотрудничество со специалистом было прекращено по обоюдному согласию в связи с неудовлетворительными результатами команды. Также серб тренировал итальянскую «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».

Таисия Орлова

