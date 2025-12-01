В КБР увеличили объемы сельхозпродукции на 5,7% до 71,5 млрд рублей

Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии за 10 месяцев 2025 года выпустили продукции на общую сумму 71,5 млрд руб. Так, объем производства вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики со ссылкой на Северо-Кавказстат.

Так, производство мяса крупного рогатого скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 9%. Выпуск молока вырос на 0,3%, яиц — на 1,4%. Одновременно в хозяйствах всех категорий зафиксировано расширение поголовья сельскохозяйственных животных. Численность крупного рогатого скота возросла на 0,3%, овец и коз — на 2,4%, птицы — на 6,7%. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в хозяйствах Кабардино-Балкарии по состоянию на начало октября насчитывается более 198 тыс. голов крупного рогатого скота.

Константин Соловьев