РКН: если WhatsApp продолжит нарушать закон, он будет заблокирован полностью

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) продолжает нарушать законодательство России, сообщили в Роскомнадзоре (РКН). Если требования закона РФ выполняться мессенджером не будут, то он будет полностью заблокирован, добавили в ведомстве.

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), по мнению ведомства, по-прежнему не выполняет требования, направленные на предотвращение преступлений. Последовательные и поэтапные ограничения, пояснили в ведомстве, позволяют пользователям перейти на национальные сервисы.

В начале августа 2025 года ведомство заблокировало голосовые звонки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. По мнению РКН, данные сервисы в основном используются для обмана и вымогательства денег. В конце октября жители регионов начали массово жаловаться на сбои в работе этих мессенджеров.

