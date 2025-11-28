Вотс так-с

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) может быть полностью заблокирован на территории РФ из-за невыполнения требований Роскомнадзора. Ведомство вводит поэтапные ограничения работы мессенджера, если WhatsApp не будет следовать условиям по «предупреждению и пресечению совершения преступлений» в России. В Роскомнадзоре уверены, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, а также для мошенничества. Месячный охват мессенджера составляет 96,5 млн пользователей, или 78,5% всех пользователей мессенджеров в РФ.

Роскомнадзор заявил 28 ноября, что WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) будет полностью заблокирован на территории РФ, если не выполнит требования ведомства. «Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России»,— заявили в ведомстве.

Роскомнадзор в начале августа 2025 года заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, так как эти мессенджеры, по мнению ведомства, в основном используются для обмана и вымогательства денег (см. “Ъ” от 11 августа). В конце октября жители регионов начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram и WhatsApp.

По данным Mediascope (12+, вся Россия), в октябре месячный охват (MAU) WhatsApp составил 96,3 млн человек (78,3% пользователей мессенджеров), а среднесуточная аудитория (DAU) — 81,2 млн (66%). MAU Telegram — 91 млн человек (74%), DAU — 68 млн человек (55,3%), следует из данных Mediascope Сross Web (12+, вся Россия).

В Роскомнадзоре 28 ноября добавили, что ограничения против WhatsApp «вводятся поэтапно», и посоветовали россиянам перейти на «национальные сервисы».

В марте 2025 года был представлен «национальный мессенджер» Max, созданный компанией VK. Помимо базовых функций (чаты, звонки, отправка файлов) его планируется интегрировать с государственными сервисами (например, «Госуслугами»), платежными системами и другими функциями. Таким образом он может стать аналогом китайского WeChat.

В конце октября VK отчиталась, что в Max зарегистрировались 55 млн пользователей, а среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек.

В 2024 году нарушение требований законодательства об ОРИ послужило официальным поводом для блокировки Роскомнадзором мессенджера Viber на территории России (см. “Ъ” от 13 декабря 2024 года). В официальном заявлении ведомства говорилось, что решение принято для предотвращения использования сервиса «в террористических, экстремистских целях и вербовки граждан». Также блокировка мессенджера связана с распространением в нем информации о продаже наркотиков и размещением противоправного контента, отмечало ведомство.

Со схожей формулировкой в августе 2024 года был заблокирован мессенджер Signal, хотя в отличие от Viber мессенджер не был включен ни в перечень иностранных компаний, обязанных открыть представительство в РФ («список на приземление»), ни в перечень мессенджеров, через которые запрещено отправлять персональные данные россиян (см. “Ъ” от 9 августа 2024 года).

WhatsApp достаточно рано вышел на российский рынок, поэтому сейчас занимает большую нишу, напоминает директор Института современных медиа Кирилл Танаев: «Платформа — достаточно удобное средство, которым пользуются многие люди как в рамках корпоративных чатов, так и для простой деловой переписки».

Алексей Жабин, Юлия Юрасова, Филипп Крупанин