Вице-президент США Вэнс: Украина понимает неизбежную потерю ДНР

Власти Украины понимают, что утратят контроль над всей территорией Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Фото: Cheney Orr / Reuters

«Россияне действительно хотят получить территориальный контроль над Донецком,— сказал господин Вэнс в интервью британскому UnHerd.— Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк».

Вице-президент предположил, что Россия установит контроль над ДНР в течение ближайших 12 месяцев или позже. По его словам, территориальный вопрос остается основным препятствием на переговорах по урегулированию конфликта.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Москва—Майами—Москва».

