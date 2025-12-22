Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, завершивший переговоры по украинскому урегулированию в Майами, доложит об их итогах Владимиру Путину. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, эта информация позволит определить, насколько приемлем для Москвы план Трампа в его новой версии, подготовленной совместно с Киевом и его европейскими союзниками. Несмотря на то что решение о дальнейших контактах пока не принято, Кирилл Дмитриев выразил надежду, что новая российско-американская встреча пройдет в Москве. В свою очередь, глава американской делегации в Майами, спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия в полной мере нацелена на достижение мира на Украине.

После нового дипломатического раунда по Украине, в ходе которого спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и впервые присоединившийся к ним комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум провели в Майами переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, достигнутые во Флориде договоренности теперь проанализируют в Кремле.

Вернувшийся в Москву Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о результатах встреч во Флориде.

Как заявил в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев должен привезти из Майами «какие-то сигналы», которые американцы получили от европейцев и Киева по украинскому урегулированию.

Исходя из этого, российское руководство выработает позицию по дальнейшим контактам с американской стороной.

Юрий Ушаков также предположил, что большинство украино-европейских предложений, вероятно, «нам не подойдут» как «достаточно неконструктивные». По его словам, российская сторона будет придерживаться договоренностей, достигнутых в августе лидерами России и США в ходе саммита в Анкоридже.

Таким образом, президент России, который 2 декабря принимал Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле, получит из первых рук информацию о том, какую трансформацию претерпел план Трампа за последние недели.

О том, что доклад Кирилла Дмитриева предопределит дальнейшие шаги Москвы, заявил в интервью «Первому каналу» и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Главное — получить всю информацию»,— отметил господин Песков.

По его словам, между Россией и США может быть реализовано множество взаимовыгодных проектов, однако двустороннее сотрудничество не должно быть привязано к процессу урегулирования на Украине, несмотря на желание Вашингтона рассматривать эти темы в едином комплексе. «Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования. Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными. И российская сторона считает, что на повестке дня могут быть очень много взаимовыгодных проектов»,— добавил Дмитрий Песков.

Сам же Кирилл Дмитриев после завершения встреч в Майами на пути домой выразил надежду на то, что новая российско-американская встреча пройдет в Москве. На своей странице в соцсети Х спецпредставитель президента РФ разместил селфи на фоне пальм и заката на океанском побережье с подписью: «Спасибо, Майами. В следующий раз Москва». На фото Кирилл Дмитриев одет в белую футболку с российским гербом, надписью «Next time in Moscow» («В следующий раз — в Москве») и изображением подписи Владимира Путина.

Таким образом, Кирилл Дмитриев напомнил слова Владимира Путина, который в ходе саммита в Анкоридже этой фразой на английском языке лично пригласил Дональда Трампа приехать на переговоры в Москву.

Свою оценку переговорам со спецпредставителем президента РФ дал и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который не скрывал своего удовлетворения.

«За прошедшие два дня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине»,— написал Стивен Уиткофф в социальной сети X. «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине»,— добавил он.

Отдельную оценку главный американский переговорщик дал и завершившимся в конце прошлой недели в Майами переговорам с украинскими и европейскими представителями. «Представители Вашингтона и Киева обсудили согласование общего стратегического подхода вместе с коллегами из Европы»,— сообщил Стивен Уиткофф.

Решительный настрой Вашингтона поскорее перевернуть «украинскую страницу» политики президента Байдена продемонстрировал и вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину»,— заявил Джей Ди Вэнс в ходе своего выступления в Вашингтоне на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

Комментируя росийско-американские консультации в Майами, в интервью британскому сайту UnHerd Джей Ди Вэнс призвал считать их прорывом, несмотря на то что никакого сдвига в переговорном процессе по Украине не произошло.

«Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются»,— пояснил вице-президент. Он также дал понять, что в Вашингтоне считают неизбежным установление полного российского контроля над Донбассом.

На этом фоне после встреч в Майами противники договоренностей с Россией в американском истеблишменте и ведущих СМИ не оставляют попыток дискредитировать и команду переговорщиков, и сам переговорный процесс с Россией. Так, телеканал NBC сообщил о том, что между Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио существуют разногласия по Украине и они борются за право играть главную роль в переговорном процессе.

«Между ними нет и никогда не было разногласий. У госсекретаря Рубио и спецпосланника Уиткоффа тесные рабочие отношения, они друзья. Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них согласованно реализует его видение по поводу того, как закончить войну и добиться мира»,— заявил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

От имени противников договоренностей с Россией в Конгрессе США выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм (признан в РФ экстремистом и террористом).

«Если и на этот раз Путин снова скажет нет, я надеюсь, что Трамп подпишет мой законопроект, у которого уже 85 соавторов; введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть; признает Россию государством—спонсором терроризма; а также задержит и конфискует суда, перевозящие находящуюся под санкциями российскую нефть, так же, как вы делаете это в отношении Венесуэлы»,— заявил один из главных американских законодателей-русофобов.

«Если Путин скажет нет, нам нужно радикально изменить правила игры — включая передачу Украине ракет "Томагавк" для ударов по заводам дронов и ракет, находящимся на территории России»,— добавил сенатор Грэм.

Сергей Строкань