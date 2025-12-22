Депутаты обратились к генпрокурору из-за введения платных парковок в Рыбинске

Группа депутатов муниципального совета Рыбинска направила в адрес генерального прокурора Российской Федерации Александра Гуцана обращение с просьбой провести проверку правомерности введения в городе платных парковок. Об этом сообщает портал «Рыбинский дневник».

Девять депутатов совета считают, что появление в городе платных парковок ухудшит положение жителей, а в некоторых моментах — даже противоречит законодательству. В частности, народные избранники указывают, что парковки создают в границах существующих дорог, что может затруднить проезд грузового и общественного транспорта.

«Если обустраиваются новые дополнительные парковочные места, то они должны быть платными. Но если вы занимаете правую полосу и делаете ее платной, то, простите, вы продаете нам то, что у нас есть. Мы, муниципальные депутаты, и жители города вообще не имели никакого отношения к принятию подобного решения»,— сказал депутат на комиссии муниципального совета при обсуждении платных парковок Илья Коршунов (цитата из сюжета телеканала «Рыбинск-40»).

Также после введения платных парковок, по мнению части депутатов, не останется бесплатной альтернативы в шаговой доступности. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что система предусматривает создание платных зон в центральных районах, при этом у жителей будет альтернатива в виде бесплатных парковочных мест. Указывалось, что в Рыбинске таких мест будет более тысячи.

«Просим Вас провести проверку по изложенным доводам, дать им соответствующую правовую оценку. В случае, если указанные нарушения найдут свое подтверждение, принять меры о недопущении нарушения действующего федерального законодательства при организации и эксплуатации платных парковок в городе Рыбинске»,— цитирует портал обращение.

Алла Чижова