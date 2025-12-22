Расклад на Рождество

Пять ведущих европейских футбольных чемпионатов в этом сезоне не баловали обилием неожиданных сюжетов, но все-таки в некоторых из них они встречаются.

Фото: David Klein / Reuters Два гола форварда «Астон Виллы» Моргана Роджерса (слева) в ворота «Манчестер Юнайтед» помогли бирмингемской команде одержать седьмую подряд победу в чемпионате Английской премьер-лиги

Чемпионат Англии

«Астон Вилла» — не то чтобы совсем скромный футбольный бренд. Но вряд ли все-таки кому-то на старте очередного сезона могло прийти в голову, что именно эта команда, которую в гранды английского первенства ну никак не записать — состав, возможности не те, что у грандов настоящих, на излете года, когда позади 17 туров, почти половина чемпионата, будет привлекать особенное внимание, а эксперты будут спорить, насколько высоки шансы бирмингемцев добраться до золота. Но от фактов никуда не денешься. А факты кричат о том, что «горячее» «Астон Виллы» в Англии клуба в данный момент нет.

В воскресенье, 21 декабря, она одержала победу над «Манчестер Юнайтед» — 2:1. И она была седьмой подряд для «Астон Виллы» в чемпионате и десятой, если брать все официальные соревнования, то есть еще и Лигу Европы.

В последний раз бирмингемцы потеряли очки в первый день ноября, когда уступили «Ливерпулю», уже без малого два месяца назад. И нельзя сказать, будто бы календарь отчаянно помогал. До «Манчестер Юнайтед», как обычно, проблемного, но, как ни крути, под завязку упакованного всякими знаменитостями, обыгран и страшный «Арсенал», и «Брайтон», с которым мало кому бывает просто.

А удивительнее всего, что всех соперников, кроме «Борнмута», «Астон Вилла» одолела с минимальным перевесом, «на тоненького». В этом смысле матч с «Манчестер Юнайтед» — совершенно типичный. Продвинутая статистика у бирмингемского клуба — так себе, а результат — положительный. Собственно, рассказывая о том, чего добился в «Астон Вилле» известный испанский тренер Унай Эмери, принято выделять как раз эту фантастическую живучесть, привитое им умение выжимать воду из камня — вместе, конечно, с шикарной формой форварда Моргана Роджерса, забившего оба гола манчестерцам.

А взгляд на таблицу и вправду фиксирует, что формально, «математически» бирмингемцы — в «золотой гонке». До лидирующего «Арсенала» — три очка, до оправившегося после кризиса «Манчестер Сити» — одно. А два гиганта-преследователя — «Челси» и постоянно сталкивающийся с неприятностями (очередной, вслед за истерикой Мохаммеда Салаха, оказалась, судя по всему, очень серьезная травма другого ключевого форварда, Александра Исака) действующий владелец титула «Ливерпуль» — в семи баллах позади.

Чемпионат Испании

В 18-м туре испанского чемпионата был матч, который те, кому не мила «Барселона», или те, кому просто хочется интриги подобрее, ждали с надеждой. В воскресенье она встречалась на выезде с «Вильярреалом». Это в Лиге чемпионов он терпит неудачу за неудачей, а в национальном первенстве держится так убедительно, что в нем видели серьезную угрозу для каталонского благополучия. Но матч вышел пресным. «Вильярреал» пропустил ранний гол, потом, еще до перерыва, остался в меньшинстве, после того как Ренату Вейга своим подкатом, как заточенной косой, срубил Ламина Ямаля, а во втором тайме Ямаль отправил в ворота хозяев второй мяч.

Выиграв — 2:0, «Барселона» растянула серию побед в чемпионате до восьми и сохранила отрыв от «Реала», который, в отличие от нее, на стыке осени и зимы жутко болтало во все стороны так, что до сих пор испанские издания нет-нет да и принимаются рассуждать о том, прочны ли позиции в клубе возглавившего его летом Хаби Алонсо. Он отстает от каталонцев на четыре очка, хотя, разумеется, дистанция не настолько велика, чтобы приравнивать ее к приговору для мадридцев.

Чемпионат Италии

Таблица итальянского чемпионата поражает плотностью. От первого до пятого клуба — четыре очка. Правда, замыкающие пятерку «Ювентус» и только что, в субботу, обыгранная им — 2:1 — «Рома» провели на матч больше, чем опережающие их «Интер», «Милан» и «Наполи», но сути дела это не меняет: «золотая гонка» обещает быть крайне увлекательной. А оценивая ее, не выходит уловить какие-то крепкие тенденции. Срывы или по крайней мере срывчики случаются у всех. Кажется, что у «Интера» их поменьше, но он совсем плох, когда встречается с равными по статусу: уже проиграл и «Наполи», и «Милану», и «Ювентусу». В общем, сплошной туман.

Чемпионат Германии

Немецкий чемпионат в этом сезоне самый скучный среди всех первенств «большой пятерки», если брать именно борьбу за золото. Ее в нем фактически нет. «Бавария» марширует по турнирной дистанции, как по заботливо расстеленной к подиуму ковровой дорожке,— величаво и сияя блеском. В 15 турах — ни единого поражения, всего две ничьи, а из чертовой дюжины побед десять одержаны с крупным счетом. Громят мюнхенцы даже тех, кто недавно составлял им достойную конкуренцию,— скажем, «Байер». А расстояние между ними и идущей второй дортмундской «Боруссией» достигло уже девяти очков. Интрига в случае с «Баварией» разве что в том, сколько голов окажется под занавес чемпионата в активе Гарри Кейна, чей снайперский талант цветет в Германии пышным цветом. Пока их у английского форварда 19, и он идет ноздря в ноздрю с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити» в битве за звание лучшего бомбардира «большой пятерки».

Чемпионат Франции

Про французское первенство надо знать, что лидер в нем после 15-го тура не ПСЖ со всеми его свежими регалиями, а «Ланс», который в прошлом чемпионате был восьмым. И это уже событие для его поклонников. Многие из них, когда в предыдущий раз этот клуб располагался на верхней строчке таблицы, либо были слишком маленькими, чтобы смотреть футбол, либо вообще еще не родились, потому что забросило «Ланс» туда в августе 2004 года. Впрочем, его лидерство, понятно, условное: ПСЖ в балле позади.

Алексей Доспехов