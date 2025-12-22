Снег, да и только

Вслед за хоккейными функционерами недовольство темпами подготовки олимпийских объектов выразил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Юхан Элиаш. Его обеспокоило состояние трасс в Ливиньо, на которых пройдут соревнования по сноуборду и фристайлу, а именно: задержки в части производства искусственного снега. Мэр коммуны в ответ показал «стреляющие» «снежные пушки» и заверил всех, что работы идут без нареканий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш

Фото: Christian Hartmann / Reuters Президент Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Довольно заметный скандал, связанный с подготовкой к Олимпийским играм, которые состоятся в феврале 2026 года в Италии, разразился в лыжном спорте. В центре внимания президента FIS Юхана Элиаша оказались два объекта в Ливиньо — сноупарк и парк для лыжной акробатики и могула. На них пройдут состязания по фристайлу и сноуборду, то есть по важным с точки зрения «удельного веса» олимпийским видам. В фристайле разыгрывается 15 комплектов медалей (это больше, чем в любой другой дисциплине), в сноуборде — 11 комплектов наград.

Опасения Юхана Элиаша были связаны с недостатком искусственного снега.

Глава FIS пожаловался газете La Repubblica на «необъяснимые задержки», отметив, что «итальянское правительство не выделило никаких средств» и теперь «организаторы едва сводят концы с концами». «Мы звоним им по три раза в день! Утром, днем и вечером!» — добавил он.

На искусственный снег, большие объемы которого необходимы для трамплинов и хафпайпов, организаторы Олимпийских игр полагаются довольно давно. На Играх 2014 года в Сочи настоящего снега было около 20% от общего объема. Через четыре года в Пхёнчхане его доля сократилась еще вдвое. А на пекинской Олимпиаде его и вовсе почти не было. Для производства искусственного снега к очередным, итальянским Играм в Ливиньо было построено водохранилище. Его ввели в эксплуатацию в начале декабря. Тем не менее выяснилось, что «снежные пушки» все равно простаивали.

Впрочем, Юхана Элиаша поспешил успокоить мэр Ливиньо Ремо Галли. «Я хорошо знаю нашу землю и совсем не беспокоюсь! — рассказал он информагентству ANSA.— В начале декабря мы торжественно открыли бассейн для искусственного оснежения. Пришлось заменить клапан, но мы сделали это в срок, и вот уже несколько дней подряд все пушки работают». В агентстве уточнили, что мэр показал видео работы снегогенераторов. По словам Ремо Галли, «в ближайшие недели» в регионе ожидается похолодание до 20 градусов ниже нуля, что позволяет смотреть на ситуацию «очень оптимистично».

Как бы там ни было, Юхан Элиаш стал не первым крупным спортивным функционером, указавшим на проблемы в подготовке объектов грядущих Игр.

Несколько недель назад с критикой на организаторов Олимпиады обрушился заместитель главы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли, которого возмутило состояние Santa Giulia Ice Hockey Arena.

Ввести стадион в эксплуатацию планируется 2 февраля, то есть впритык к началу Олимпиады. Помимо этого, обеспокоенность структуры вызывают размеры площадки (ее длина на метр короче предусмотренной стандартом НХЛ) и особенно качество льда.

Билл Дейли тогда сообщил, что специалисты НХЛ уже трудятся на месте, подчеркнув, что общая динамика «скорее позитивная, чем негативная». Между тем он ясно дал понять, что безопасность хоккеистов для организации в приоритете. «Если игроки посчитают, что лед непригоден для игры, они не будут выступать. Все просто»,— резюмировал заместитель главы лиги. Такого же мнения придерживается исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Рон Хейнси. «Здоровье наших хоккеистов не будет поставлено под угрозу»,— сказал он телеканалу Sportsnet.

Роман Левищев