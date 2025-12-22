В Ставрополе суд признал банкротом ООО «Европейская транспортная компания»

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Европейская транспортная компания» и запустил процедуру наблюдения. Заявление о несостоятельности 13 декабря 2024 года подало ООО «Стававтокомплект», требующее погасить долг в 70,7 млн руб.

В рамках дела признаны недействительными банковские операции, которые компания «Стававтокомплект» совершила в пользу ООО «ЕТК».

Примечательно, что сам кредитор – ООО «Стававтокомплект» – был признан несостоятельным еще в октябре 2022 года, когда суд открыл конкурсное производство. Общий размер задолженности фирмы перед кредиторами составляет 531,7 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Европейская транспортная компания» зарегистрировано в 2013 году в Ставрополе. Компания занимается перевозками. Учредитель — Мусса Куршев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

ЕТК возражала против назначения временного управляющего, предложенного кредитором, и требовала применить метод случайной выборки. Представители компании утверждали, что действия конкурсного управляющего направлены на незаконное завладение активами группы связанных организаций. Однако суд счел эти возражения необоснованными.

Временным управляющим утвержден Илья Шкаринов из СРО «Ассоциация арбитражных управляющих Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 27 апреля 2026 года.

Тат Гаспарян