В ЕК сообщили о доставке на Украину литовской ТЭС

Евросоюз передал Украине тепловую электростанцию (ТЭС) из Литвы, которая должна обеспечить потребности около 1 млн человек. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Джилл.

«Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию»,— уточнил господин Джилл на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС). По его словам, оборудование уже находится на Украине и помогает восстановить электроэнергию страны.

Представитель ЕК добавил, что страны Европы планируют предоставить Украине еще 9,5 тыс. электрогенераторов и 7,2 тыс. трансформаторов через Механизм гражданской обороны ЕС.

Подробнее о помощи Евросоюза Украине — в материале «Ъ» «Для ЕС долг платежом ясен».