Дом Деда Мороза в Ставрополе посетили 900 гостей за два дня

В Ставрополе за два дня работы дом Деда Мороза поселили более 900 человек: 600 детей и 310 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

«Гостей ждали не только встречи с главным новогодним героем, но и веселые игры и развлечения на площади»,— цитирует пресс-служба слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко.

Посетить дом Деда Мороза можно ежедневно вплоть до 6 января (с перерывом с 22 по 26 декабря, а также 1 января). В выходные и праздничные дни объект работает с 11:00 до 15:00, а в будни — с 17:00 до 19:00.

Наталья Белоштейн