Краснов после «дела Долиной» призвал укреплять доверие граждан к правосудию

Приоритет Верховного суда России — качественное рассмотрение дел и укрепление доверия граждан к правосудию, заявил председатель Игорь Краснов. На заседании президиума Верховного суда он призвал судей к максимальной ответственности и дисциплине.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: Верховный Суд РФ Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: Верховный Суд РФ

«Наш приоритет - это эффективное функционирование всей судебной системы ... укрепление доверия граждан к правосудию,— сказал господин Краснов на заседании президиума Верховного суда (цитата по "Интерфакс"). — Под моим руководством Верховный суд РФ берет на себя одну из ведущих ролей в достижении этих целей».

17 декабря Игорь Краснов поручил подготовить обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью с учетом вердикта по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. После продажи имущества артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и Хамовнический суд Москвы вернул ей право на недвижимость. Позже Верховный суд признал право на квартиру за покупательницей — Полиной Лурье.

