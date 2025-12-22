В Ярославской области объединят дома для престарелых

В Ярославской области дома-интернаты для престарелых объединят в новое ГБУ СО ЯО Дом социального обслуживания «Долголетие». Об этом сообщили в областном министерстве труда и социальной поддержки населения, отвечая на вопрос местной жительницы в Telegram-канале губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ярославский областной геронтологический центр» будет реорганизован путем присоединения к нему Рыбинского, Некрасовского, Угличского, Гаврилов-Ямского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Тутаевского дома-интерната для ветеранов войны и труда, Туношенского пансионата для ветеранов войны и труда и Ильинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Дом социального обслуживания «Долголетие» будет состоять из восьми структурных подразделений — бывших самостоятельных учреждений. Дома-интернаты останутся на своих местах. Организационно-штатные мероприятия планируется завершить до конца февраля 2026 года, сообщили в министерстве.

Алла Чижова