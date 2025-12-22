В голосовании за декана журфака УрФУ поддержали кандидатуру Алексея Фаюстова

Голосовавшие на выборах декана факультета журналистики УрФУ поддержали его кандидатуру — единственную представленную в бюллетене. По пятибалльной шкале его оценили на 4,65 балла, сообщили в счетной комиссии. Далее решение рассмотрит отборочная комиссия под председательством первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, а затем вынесет кандидатуру на рассмотрение и.о. ректора университета Ильи Обабкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Фаюстов во время представления программы развития департамента

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Фаюстов во время представления программы развития департамента

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представление программы развития журфака кандидатом посетили студенты и преподаватели факультета, представители руководства университета и института, представители СМИ Екатеринбурга. На выборах проголосовали 105 человек. В бюллетене они оценивали также профессионализм кандидата (в среднем 4,8 балла), его управленческие способности (4,74 балла) и представленную им программу (4,4 балла).

В ходе защиты программы Алексей Фаюстов заявил о планах открыть кафедру технологий искусственного интеллекта в креативных индустриях, а также расширить техническое оснащение факультета. В перспективе при поддержке спонсоров факультета возможно открытие компьютерного класса.

Основными задачами в образовательной деятельности он назвал повышение качества преподавания, развитие проектного обучения, актуализацию и модернизацию образовательных программ, развитие студенческих компетенций, интернационализацию учебного процесса. В качестве вызовов господин Фаюстов обозначил переход на новую систему образования и образовательные реформы, сокращение платных мест и отсутствие бюджетного приема на заочном отделении.

Алексей Фаюстов находился в должности и.о. декана факультета журналистики с октября, на этом посту он сменил Бориса Лозовского, который возглавлял журфак с 1985 года до 2020 года (с перерывом на 1990–1993 годы). В начале октября господин Фаюстов покинул должность проректора по информационной политике, которую занимал с 2019 года.

Место декана журфака стало вакантным после того, как его покинул Иван Некрасов, возглавлявший факультет журналистики с 2022 года. Выборы нового директора после этого несколько раз переносились.

Анна Капустина