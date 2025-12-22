Суд отказался снять арест с активов экс-совладельца производителя воды Baikal

Арбитражный суд Иркутской области отказал Максиму Сурнину — бывшему совладельцу ООО «Байкал Холдинг» (производитель воды Baikal) в снятии ареста со счетов, а также имущества на сумму 1,4 млрд руб. В качестве оснований для отмены обеспечительных мер Максим Сурнин указал на наличие у него иждивенцев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Претерпевание определенных негативных последствий, связанных с наложением ареста на расчетные счета — является обычным следствием принятия обеспечительных мер и само по себе не может рассматриваться как нарушение баланса интересов сторон», — сказано в определении суда.

В сентябре 2025 года ООО «Байкал Холдинг», производящее воду Baikal, обратилось в Арбитражный суд Иркутской области, требуя взыскать в пользу своих дочерних компаний — ООО «Байкалси кампани "ИДК"», АО «Байкалси кампани "ИЗРМВ"», ООО «Байкал» и АО «ГК "Море Байкал"» — с бывших менеджеров и совладельцев бизнесов в общей сложности 1,484 млрд руб. убытков. Как следует из материалов дела, ответчиками выступают Максим Сурнин, Руслан Коковин, Ринат Хабибрахманов, Александр Никулин и Екатерина Бардымова.

Согласно ЕГРЮЛ, фигурирующий в иске Максим Сурнин является гендиректором ООО «Байкальская Глубинная» (правопреемник АО «Байкальская Глубинная», которой принадлежат 46,72% в ООО «Байкал Холдинг»). Он же в 2018 году был совладельцем ООО «Славное море», входящего в «Байкал Холдинг».

Лолита Белова