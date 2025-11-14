Присвоение в Сибири

В «Байкал Холдинге», выпускающем питьевую воду Baikal, продолжается корпоративный конфликт с участием бывших топ-менеджеров. Компания через суд требует взыскать с них совокупно более 1,4 млрд руб. убытков. По словам юристов, обычно такие претензии предъявляют к директорам компаний, которые выводили из них активы в своих интересах.

В сентябре 2025 года ООО «Байкал Холдинг», производящий воду Baikal, обратился в Арбитражный суд Иркутской области, требуя взыскать в пользу своих дочерних компаний — ООО «Байкалси кампани "ИДК"», АО «Байкалси кампани "ИЗРМВ"», ООО «Байкал» и АО «ГК "Море Байкал"» — с бывших менеджеров и совладельцев бизнесов в общей сложности 1,484 млрд руб. убытков. Как следует из материалов дела, ответчиками выступают Руслан Коковин, Ринат Хабибрахманов, Александр Никулин, Екатерина Бардымова и Максим Сурнин.

Истец просил арестовать деньги и имущество ответчиков в пределах суммы иска, а также запретить господину Сурнину выезд из РФ из-за подозрений в выводе активов за рубеж. Но суд отказался принять обеспечительные меры.

В ООО «Байкал Холдинг» “Ъ” не ответили. Екатерине Бардымовой, Александру Никулину “Ъ” отправил запрос, с остальными ответчиками связаться не удалось.

По данным СПАРК, 53,28% в ООО «Байкал Холдинг» принадлежат АО «Гринвелл», где бенефициаром на 2022 год указан Игорь Пура. Оставшиеся 46,72% долей находятся у АО «Байкальская глубина», где учредители не заявлены. По данным NTech, в первой половине 2025 года натуральные продажи воды Baikal выросли на 12,8% год к году, денежные — на 21,2%.

Корпоративный конфликт вокруг ООО «Байкал Холдинг» начался еще в 2024 году. Тогда одна из структур холдинга, ГК «Море Байкал», оспаривала ряд сделок по покупке и продаже активов бизнеса, заключенных ее бывшим гендиректором Русланом Коковиным в 2021–2024 годах (см. “Ъ” от 9 сентября 2024 года). В том числе группа требовала отменить сделку по продаже в пользу сторонней АО «Снег» участка, расположенного на территории завода истца по разливу воды в Иркутске. Согласно ЕГРЮЛ, фигурирующий в последнем иске Максим Сурнин как раз является гендиректором АО «Снег». Он же в 2018 году был совладельцем ООО «Славное море», входящего в «Байкал Холдинг».

Другой ответчик, Ринат Хабибрахманов, в 2010–2024 годах был гендиректором в ООО «Байкалси кампани "ИДК"», следует из СПАРК. Александр Никулин в 2014–2018 годах и в 2022–2024 годах был гендиректором в ООО «Байкал».

Основания нового иска неизвестны, но, судя по всему, остальные ответчики также были топ-менеджерами дочерних компаний «Байкал Холдинга».

По мнению гендиректора Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, новый иск является следствием эскалации корпоративного конфликта в «Байкал Холдинге». Адвокат Pen & Paper Денис Драгунов поясняет, что по закону руководители организации несут ответственность за причиненные их действиями убытки. При этом истцу нужно доказать наличие недобросовестности или неразумности в действиях директора во время его работы, уточняет он.

По наблюдениям партнера Orchards Вадима Бородкина, чаще всего суды признают недобросовестными действия директора, заключавшего явно экономически нецелесообразные сделки или идущие вразрез с интересами компании. Кроме того, это может быть присвоение директором денежных средств компании, вывод ее имущества на подконтрольные ему организации, начисление себе повышенных вознаграждений без должных оснований, перечисляет Денис Драгунов. Сумма убытков рассчитывается в размере причиненного юрлицу материального вреда, поясняет господин Бородкин. По словам юриста, это могут быть стоимость отчужденных активов компании или размер недополученной прибыли из-за недобросовестных действий директора.

Требования солидарного взыскания убытков со всех пяти ответчиков возникают, как правило, в случае совместного причинения вреда корпорации несколькими лицами, говорит господин Драгунов. Например, если руководители компаний холдинга совместно создали схему по выводу активов из этих организаций путем заключения сделок на нерыночных условиях, добавляет он. Вероятно, истец полагает, что ответчики, пользуясь своим должностным положением, по согласованию друг с другом заключили сделки или приняли какие-то корпоративные решения, которые привели к причинению вреда, допускает Вадим Бородкин.

Владимир Комаров, Анна Занина