Воронежская ГК «Развитие» планирует построить жилкомплекс в центре Москвы

Воронежская группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова выкупила у Sun Development (строит жилье в Москве и Санкт-Петербурге, владелец — Кирилл Вязовский) участок площадью 0,3 га в переулке Обуха, 3 в центре Москвы. Как сообщили в ГК, там планируется построить элитный жилой комплекс общей площадью около 10,3 тыс. кв. м. Стоимость сделки и объем вложений в проект не раскрываются.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Глава «Развития» Сергей Гончаров отметил, что это будет первый московский проект ГК, выведенный в продажи

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В начале ноября «Ъ» сообщал о планах петербургского девелопера Fizika Development Group выкупить 0,3 га в переулке Обуха. Эксперты оценивали сумму сделки в 2,5–3,5 млрд руб., а объем инвестиций в строительство ЖК — в 7–9 млрд.

Представители «Развития» отметили, что реализация этого проекта позволит группе выйти на рынок премиальной недвижимости Москвы. Для работы в столице девелопер разрабатывает отдельный бренд.

С прошлого года ГК занимается строительством клубного дома в Аристарховском переулке на Таганке и пятизвездочной гостиницы на Софийской набережной в Москве. Уточняется, что оба проекта «в разной стадии проработки». Стоимость их реализации в «Развитии» оценивали в 5 млрд и 4,5 млрд руб. соответственно. Примечательно, что для обоих объектов группа выкупила компании, владеющие участками неподалеку от Кремля.

Подробнее о проекте гостиницы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова