Москва протянула ключи

Негативная рыночная конъюнктура вынуждает девелоперов избавляться от своих активов. Так, Sun Development ведет переговоры о продаже проекта строительства элитного комплекса в центре Москвы с петербургским Fizika Development. Для потенциального покупателя этот проект может стать первым в российской столице.

Петербургский девелопер Fizika Development Group ведет переговоры с Sun Development о покупке 0,3 га в переулке Обуха, 3 в центре Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке финансов и недвижимости. На этой земле можно построить элитный комплекс на 10,26 тыс. кв. м жилой площади. Стороны сделки не ответили на запрос “Ъ”.

Fizika Development работает на рынке Петербурга. В частности, занимается строительством комплексов Vidi, Talento, «Моисеенко 10», «Остров первых». По данным Kartoteka.ru, учредитель ООО «Физика девелопмент» — Сергей Селегень.

Sun Development строит жилье в Москве и Петербурге. Среди проектов компании — комплексы под брендом Monodom в центре столицы, в районе МЦК Коптево и другие. По собственным данным, портфель компании насчитывает более 100 тыс. кв. м. Владелец ООО «Сан девелопмент» — Кирилл Вязовский, бывший вице-президент группы «Эталон», по данным Kartoteka.ru.

Sun Development выкупила площадку в переулке Обуха летом 2024 года у MR Group Романа Тимохина. Этому девелоперу, в свою очередь, актив перешел осенью 2023 года от екатеринбургского застройщика Prinzip, который владел им с 2018 года, но так и не смог согласовать застройку территории. Сейчас в случае закрытия сделки по продаже актива Sun Development может выручить около 2,5 млрд руб. без учета имеющихся кредитных обязательств, считает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Партнер NF Group Марина Малахатько полагает, что сумма сделки могла составить 3–3,5 млрд руб. Потенциальные инвестиции в строительство элитного жилого комплекса она оценивает в 7–9 млрд руб., а выручку от продаж при благоприятном сценарии — в 23 млрд руб.

Девелоперский бизнес адаптируется к непростым условиям и, как следствие, активно пересматривает свои стратегии развития. Часть игроков уходят, другие, наоборот, рассматривают текущую ситуацию как окно возможностей и открывают новые для себя продукты и регионы, поясняет Дмитрий Шелковский. Решение Sun Development продать площадку может быть связано с пересмотром инвестиционной стратегии или перераспределением ресурсов в пользу других активов, добавляет Марина Малахатько. Реализация элитного проекта в центре Москвы обычно требует определенного административного ресурса, напоминает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Негативная рыночная конъюнктура могла повлиять на решение Sun Development продать проект строительства элитной недвижимости, не исключает госпожа Доброхотова.

В январе—сентябре 2025 года объем продаж элитной недвижимости в Москве сократился на 10% год к году, до 315,6 тыс. кв. м, следует из подсчетов Whitewill.

По данным Ricci, с начала 2025 года экспозиция в премиум-сегменте снизилась на 8,8% год к году, до 4,2 тыс. лотов, предложение квартир делюкс-класса сократилось на 17,4%, до 0,7 тыс.

Для Fizika Development Group этот проект может стать первым в Москве. Традиционно столица привлекает девелоперов из других регионов большей маржинальностью проектов, отмечает директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов. При этом работать в столице сложнее — требования к качеству архитектуры, инженерии и дизайну гораздо выше, а конкуренция среди застройщиков элитного жилья — одна из самых жестких в стране, резюмирует Марина Малахатько.

Дарья Андрианова