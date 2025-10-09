Начальника управления МВД по Челябинску отстранили от должности

Начальника УМВД России по Челябинску Андрея Меньшенина отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Андрей Меньшенин служит в органах внутренних дел в течение 23 лет. Возглавил челябинское управление МВД в августе 2022 года. Действующий тогда начальник регионального главка Михаил Скоков отметил, что на пост подбирал кандидата, который «зарекомендовал себя с положительной стороны по личным качествам, служебному пути и, главное, имеет искреннее стремление совершенствовать служебную деятельность».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 8 октября в Челябинске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна и превышении должностных полномочий. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, Олег Жиляев был уволен из органов внутренних дел 6 октября, за несколько дней до задержания.

В мае этого года за взятки от Ромика Варданяна был задержан бывший начальник ГАИ Челябинска Александр Гайде.

Виталина Ярховска