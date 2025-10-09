Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начальника управления МВД по Челябинску отстранили от должности

Начальника УМВД России по Челябинску Андрея Меньшенина отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Андрей Меньшенин служит в органах внутренних дел в течение 23 лет. Возглавил челябинское управление МВД в августе 2022 года. Действующий тогда начальник регионального главка Михаил Скоков отметил, что на пост подбирал кандидата, который «зарекомендовал себя с положительной стороны по личным качествам, служебному пути и, главное, имеет искреннее стремление совершенствовать служебную деятельность».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 8 октября в Челябинске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна и превышении должностных полномочий. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, Олег Жиляев был уволен из органов внутренних дел 6 октября, за несколько дней до задержания.

В мае этого года за взятки от Ромика Варданяна был задержан бывший начальник ГАИ Челябинска Александр Гайде.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все