Нижегородская полиция поймала мошенников, продавших 844 ноутбука на Ставрополье

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Ижевска и его 51-летнего родственника из Семеновского округа Нижегородской области, пишет «Ъ-Приволжье».

Злоумышленники обманом похитили 844 ноутбука у компании, предназначенные для школ Пермского края. Аферисты находили заказы на доставку дорогих грузов по России, нанимали водителей и выдавали себя за заказчиков. Они заключали договоры на перевозку, а в пути меняли адрес доставки. Водители перегружали технику в другую машину и отправляли ее в Ставропольский край. Там мошенники продавали ноутбуки через интернет-платформы.

Схема работала с января 2025 года. Преступники использовали поддельные товарно-транспортные накладные для обмана водителей и экспедиторов. Полицейские Дзержинска и Нижнего Новгорода при поддержке специалистов "Тактической Правовой Помощи" и биржи грузоперевозок раскрыли группу. Они выявили всех участников — от организаторов до исполнителей. В августе 2025 года аферисты попытались украсть 107 телевизоров на 6 млн руб. Эти устройства шли в Батайск Ростовской области. Полиция остановила машину с техникой и изъяла 137 телевизоров. Они вернули имущество потерпевшему и предотвратили новое преступление.

ГУ МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн руб. Задержание произошло в ноябре 2025 года во время оперативного захвата. Следствие устанавливает всех пособников. Эксперты отмечают, что такие схемы переадресации грузов стали одной из крупнейших в России. Мошенники маскировались под экспедиторов и перевозчиков, что затрудняло обнаружение.

Станислав Маслаков