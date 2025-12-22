Двое жителей арестованы в Нижнем Новгороде по делу о хищении 844 ноутбуков

В Нижнем Новгороде арестовали 22-летнего уроженца Ижевска и его 51-летнего родственника, живущего в Семеновском округе. С помощью обмана они похитили у одной из компаний 844 ноутбука на 96 млн руб., сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские установили, что соучастники находили заказы на доставку дорогостоящих грузов в разные регионы России, нанимали водителей и, представляясь заказчиками, оформляли на них договоры о перевозке. В пути злоумышленники меняли адрес прибытия. Технику перегружали в другую машину и отправляли в новое место.

Ноутбуки нужно было отправить в школы Пермского края, а в итоге они оказались в Ставропольском крае. Там аферисты продали технику через интернет.

Правоохранителям удалось предотвратить новое преступление. Они выяснили, что злоумышленники собираются по той же схеме похитить еще 107 телевизоров, которые планировалось отправить в Батайск Ростовской области, нашли автомобиль с техникой и остановили его. Полицейские изъяли 137 похищенных устройств и передали их потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Елена Ковалева