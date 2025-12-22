Российских всадников-юниоров допустили к турнирам с флагом и гимном

С 15 января 2026 года российские и белорусские всадники смогут выступать с национальной символикой на детских и юниорских турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.

«В дополнение к решению, принятому правлением FEI на заседании 4 ноября и в соответствии с рекомендацией исполкома МОК, российские и белорусские спортсмены, участвующие в соревнованиях FEI для пони, детей и юношей, будут допущены до всех турниров FEI под национальным флагом и гимном»,— говорится в релизе федерации. Отмечается, что правила будут действовать на юношеских Олимпийских играх в Дакаре, которые пройдут с 31 октября по 14 ноября 2026 года.

В марте 2022 года FEI отстранила россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за начала спецоперации на Украине. В ноябре 2023 года федерация разрешила им выступать в нейтральном статусе в личных видах. C 1 января 2026 года всадники из этих стран будут допущены и к командным турнирам.

Таисия Орлова