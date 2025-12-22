Чувашский «Дорисс» получил контракт на капремонт Ильинской в Нижнем Новгороде

ПАО «Дорисс» из Чебоксар выиграло закупку на реконструкцию дорог по улице Ильинской и Плотничном переулке в Нижнем Новгороде. Контракт заключен по стоимости 996,2 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Улица Ильинская в Нижнем Новгороде

Из общей суммы 59,2 млн руб. предусмотрено на проектно-изыскательские работы. Завершить работы требуется до 29 декабря 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», начальная стоимость контракта составляла 1,11 млрд руб.

В 2022 году муниципальный «ГУММиД» уже заключал контракт на реконструкцию Ильинской и Плотничного переулка — за 988,1 млн руб. Исполнителем стало ООО «Нижегородавтодор». Завершить ремонт надо было до конца ноября 2024 года, затем срок перенесли на 30 ноября 2026 года. В марте 2025 года проекты реконструкции обеих дорог получили отрицательные заключения госэкспертизы. В июле заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

Галина Шамберина