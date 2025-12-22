Роман Ефимов встретился с детьми, пострадавшими в ДТП в Увинском районе

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов посетил республиканскую детскую больницу, где встретился с детьми, пострадавшими в ДТП в Увинском районе, сообщил премьер-министр в Telegram. В больнице находятся 7 детей и 3 взрослых.

«Всего в больницы госпитализированы 7 детей и 3 взрослых. С врачами и министром здравоохранения Удмуртии Сергеем Багиным обсудили состояние пострадавших. Убедились, что детям и взрослым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем министерства», — отметил господин Ефремов.

Напомним, ДТП произошло 21 декабря вечером около 18:00 на участке трассы возле деревни Точкогурт. По предварительным данным ГАИ, 69-летний шофер «ГАЗели» пошел на обгон в запрещенном месте и допустил столкновение транспорта с легковушкой под управлением 37-летнего водителя.

Всего в микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка. Пострадавшие в ДТП дети возвращались с турнира по настольному теннису. СУ СКР возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта (ст. 264 УК). Дело поставлено прокуратурой на контроль.

Анастасия Лопатина